Meer dan de helft van Duitse stroom uit hernieuwbare bronnen

In Duitsland wordt inmiddels meer dan de helft van de stroom opgewekt met hernieuwbare bronnen als wind, waterkracht en biomassa. Daarmee doet het land het beter dan Nederland waar het aandeel hernieuwbare stroom vorig jaar steeg tot ongeveer 50 procent.

Volgens het Duitse agentschap dat de gegevens bijhoudt is 56 procent van de stroom in het land vorig jaar groen opgewekt. Een jaar eerder was dat nog 47,4 procent. In Nederland kwamen vorige week al jaarcijfers van Energieopwek naar buiten.

De toename in Duitsland is onder meer te danken aan het feit dat het vorig jaar meer heeft geregend. Dat was goed voor waterkrachtcentrales, die zo 16,5 procent energie meer konden opwekken dan in 2022. Windparken op land wekten daarnaast 18 procent meer elektriciteit op. Met ruim 119 terawattuur was de hoeveelheid geproduceerde windenergie in 2023 de hoogste ooit gemeten in Duitsland. Er zijn de laatste jaren ook veel windmolens bijgebouwd in het land.

Er zijn ook veel zonnepanelen bijgekomen. De elektriciteitsvoorziening uit zonne-energie bleef evenwel vrijwel stabiel. Dat komt doordat het minder vaak zonnig weer was. Daarnaast daalde de opwek bij windturbines op zee als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan windparken en elektriciteitsleidingen. Volgens de autoriteiten daalde ook de opwek uit biomassa en andere hernieuwbare energiebronnen.

Duitsland is bezig met zijn “Energiewende”, waarbij het gebruik van vervuilende kolen, olie en gas plaats moet maken voor meer energie uit wind en zon. Eerder dit jaar bleek ook al uit kwartaalgegevens dat het land, de grootste energieverbruiker van Europa, meer dan de helft van zijn elektriciteit inmiddels uit hernieuwbare bronnen haalde. Duitsland streeft ernaar om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Uit de nu naar buitengekomen jaarcijfers komt ook naar voren dat er vorig jaar aanzienlijk minder energie opgewekt werd uit conventionele energiebronnen zoals steenkool en kernenergie. De laatste kerncentrales van Duitsland werden in april gesloten. Gasgestookte elektriciteitscentrales profiteerden daarentegen van de gedaalde gasprijzen. Hun energie werd goedkoper ten opzichte van 2022 en daardoor aantrekkelijker op de elektriciteitsmarkt.