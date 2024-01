Techbedrijven omlaag op Wall Street na sterk banencijfer ADP

De beurzen in New York zijn donderdag gemengd aan de handel begonnen. Vooral techbedrijven, waaronder Apple, moesten het ontgelden. Een nieuw banencijfer van loonstrookverwerker ADP toont namelijk dat de Amerikaanse arbeidsmarkt veerkrachtiger is dan alom aangenomen. Voor de Federal Reserve kan dat een reden zijn om de rente in de Verenigde Staten wat langer op een hoog niveau te houden, iets wat ongunstig is voor met name techondernemingen.

Kort na de opening van de handel stond de Dow-Jonesindex 0,2 procent in de plus op 37.500 punten. De breder samengestelde S&P 500 bleef vlak op 4706 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3 procent inleverde op 14.549 punten.

Volgens ADP kwamen er vorige maand 164.000 banen bij in het Amerikaanse bedrijfsleven. Het gaat om de sterkste banenaanwas sinds augustus. Economen hadden in doorsnee op 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd. Daarin wordt ook de werkgelegenheid bij de overheid meegerekend.

Apple ging voor de derde dag op rij omlaag. Het aandeel verloor in de eerste handelsminuten dik 1 procent na een adviesverlaging van zakenbank Piper Sandler. Eerder deze week gaven analisten van Barclays al een lager beleggingsadvies voor het aandeel, omdat ze een tegenvallende verkoop van de iPhone 15 voorzien voor dit jaar. De nieuwe iPhone 16 zal het volgens hen naar verwachting dit jaar niet beter gaan doen.

Het aandeel Micron Technology werd juist 2 procent hoger gezet, nadat Piper Sandler het advies voor het chipbedrijf had verhoogd. Speelgoedfabrikant Mattel moest het ontgelden met een koersverlies van bijna 2 procent, nadat een advies voor de Barbiepopmaker werd verlaagd. Verder kelderde Mobiley meer dan 26 procent. Het bedrijf dat technologie ontwikkelt voor autonoom rijden, is met een tegenvallende prognose gekomen voor de omzet in 2024.

De sportmerken Nike en Foot Locker zaten ook bij de dalers, met verliezen tot bijna 2 procent. Dit heeft waarschijnlijk te maken met tegenvallende verkopen bij branchegenoot JD Sports. In aanloop naar de belangrijke kerstperiode boekte het bedrijf een veel lagere omzet dan verwacht. De onderneming zegt last te hebben gehad van het milde najaarsweer, waardoor consumenten minder op zoek gingen naar nieuwe kleding.