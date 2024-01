Zakenbank: Apple verkoopt flink minder iPhones in China

Apple heeft de verkopen van de iPhone in China afgelopen jaar flink zien dalen. Ook voor dit jaar wordt een verdere verkoopdaling van de smartphone voorzien in de belangrijke Chinese markt. Dat melden analisten van de Amerikaanse zakenbank Jefferies in een rapport.

De nieuwste smartphone van het Amerikaanse techconcern, de iPhone 15, kende vorig jaar een trage start van de verkopen in China. De iPhone-verkopen lieten daardoor in december een daling zien. De rest van de Chinese markt van mobiele telefoons liet in de laatste maand van 2023 wel een groei zien. Huawei kende daarbij de sterkste groei dankzij de nieuwe smartphone Mate 60 van het Chinese concern.

Weken voordat de iPhone 15 in september in de verkoop ging, zorgde de lancering van de Mate 60 Pro door Huawei voor opschudding. Die smartphone maakt namelijk gebruik van technologie die de Verenigde Staten juist uit de handen van China probeert te houden. Jefferies schat dat Huawei in 2023 35 miljoen smartphones heeft verkocht, waarbij de Amerikaanse handelsbeperkingen verhinderden dat dit aantal nog groter zou zijn.

Huawei heeft sinds 2019 te maken met handelsbeperkingen die zijn opgelegd door de VS. De Amerikaanse overheid beticht Huawei ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

Apple wist in de afgelopen jaren juist marktaandeel te winnen in China doordat Huawei vanwege de Amerikaanse sancties geen gebruik meer kon maken van de nieuwste chips. Met de komst van de Mate 60 heeft het Chinese concern echter weer marktaandeel teruggewonnen op zijn thuismarkt. Ook ontwikkelt het bedrijf nu zijn eigen software-ecosysteem om te concurreren met Apples iOS en Android van Google.