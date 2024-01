Formule 1-uitzender Viaplay krijgt goedkeuring voor reddingsplan

Streamingdienst Viaplay, bekend van de Formule 1-uitzendingen in Nederland, lijkt voorlopig gered. Het bedrijf heeft goedkeuring gekregen voor een reddingsplan van zowel schuldeisers als de eigen aandeelhouders. Daardoor blijven de aandeelhouders zitten met aandelen die vrijwel niks meer waard zijn, maar kunnen er tegelijk schulden worden weggestreept en stroomt er weer nieuw geld naar het bedrijf.

Afgesproken is onder meer dat Canal+, eigendom van het Franse mediaconcern Vivendi, en de Tsjechische investeringsmaatschappij PPF een gezamenlijk belang krijgen van 58,6 procent in Viaplay. Met een gerichte aandelenuitgifte voor die twee investeerders is omgerekend zo’n 277 miljoen euro gemoeid. De maatregelen moeten helpen om Viaplay weer te laten groeien en winstgevend te maken.

Het in Stockholm gevestigde bedrijf maakte afgelopen zomer al bekend zich terug te trekken uit veel andere landen dan Nederland en flink te gaan reorganiseren. De pas aangetreden topman Jørgen Madsen Lindemann zei zich zorgen te maken over de kosten voor veel programma’s. De omzet steeg weliswaar, maar niet hard genoeg om alle toekomstige betalingen te kunnen doen. Het bedrijf moest daarom in gesprek met geldschieters. Nadat dit bekend werd, kelderde de beurskoers flink. Vergeleken met de piek van de koers in augustus 2021 zijn de aandelen zelfs 98 procent in waarde gedaald.