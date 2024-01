ING verwacht afnemende vraag naar uitzendkrachten

De vraag naar uitzendkrachten zal dit jaar door de lage economische groei met 5 procent afnemen. Dat voorspelt ING Research in een nieuw rapport. Bedrijven maken pas op de plaats met de inhuur van personeel, en uitzendkrachten krijgen in de huidige krappe arbeidsmarkt bovendien sneller een vast contract aangeboden.

In het eerste kwartaal van 2023 kromp het aantal uitzendbanen voor het eerst in twee jaar met 52.000. In het tweede en derde kwartaal liep de kwartaalkrimp verder op tot circa 60.000 minder uitzendbanen. Voor heel vorig jaar rekenen kenners van de bank uiteindelijk op een krimp van 7 procent als het gaat om de vraag naar uitzendkrachten.

Dankzij nieuwe regelgeving heeft een uitzendkracht inmiddels recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer in loondienst, zoals een marktconform pensioen en een transitievergoeding. Uitzendwerk wordt hierdoor duurder en minder flexibel, met als gevolg dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieven, zoals het zelfstandig ondernemerschap.

Doordat de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers op de lange baan is geschoven, is het zzp’er-schap ook voor werkenden een aantrekkelijk alternatief voor uitzendwerk. Met name in de zorg, horeca en de bouw is het aantrekkelijker om als zzp’er aan de slag te gaan.

Of de verschuiving van uitzendkracht naar zzp’er de komende jaren verder doorzet, is echter de vraag, volgens ING. Een nieuw wetsvoorstel moet duidelijkheid scheppen wanneer sprake is van schijnzelfstandigheid. Dat zou betekenen dat veel werk dat nu door zzp’ers wordt gedaan, in loondienst moet worden uitgevoerd De meest flexibele arbeidsvorm die dan overblijft, is via een uitzend- of detacheringsbureau.