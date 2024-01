Kremlin: gevolgen voor Europa als tegoeden naar Oekraïne gaan

Europa krijgt te maken met “onvermijdelijke” juridische gevolgen als het toegeeft aan de Amerikaanse druk om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov gezegd. Het Kremlin dreigt op zijn beurt beslag te laten leggen op Amerikaanse en Europese bezittingen.

Peskov deed zijn uitspraken tegenover het Russische staatspersbureau RIA. Volgens hem is het Witte Huis bezig druk uit te oefenen op Europa. “Er is hier sprake van een zeer paradoxale situatie omdat het grootste deel van onze bezittingen zich in Europa bevindt en niet in Amerika”, aldus Peskov.

Hij reageerde op berichten in Amerikaanse media dat president Joe Biden een wet steunt die het mogelijk moet maken om 300 miljard dollar (274 miljard euro) aan bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne.