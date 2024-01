Ook Lidl laat schepen niet meer door Rode Zee varen

Supermarktketen Lidl laat de eigen containerschepen met non-foodartikelen uit Azië voorlopig niet meer door de Rode Zee varen vanwege de aanvallen van Houthi-rebellen. Daarmee voegt Lidl zich bij een steeds langere lijst van bedrijven die maatregelen nemen naar aanleiding van de ontstane situatie, bevestigt een woordvoerster van Lidl na berichtgeving door vakmedium Distrifood.

Het gaat om de schepen van de rederij Tailwind Shipping Lines, die eigendom is van Lidl en voornamelijk non-foodgoederen voor Lidl en andere klanten vervoert van Azië naar Europa. “Vanwege de huidige situatie verplaatst Tailwind tot nader order alle reizen via Kaap de Goede Hoop”, aldus de zegsvrouw, die benadrukt dat de veiligheid van de bemanning, schepen en lading een “topprioriteit” is.

Lidl spant zich er volgens haar tegelijk voor in om de impact voor klanten zo beperkt mogelijk te houden. “De aanvoer van goederen naar onze Lidl-filialen gaat over het algemeen gewoon door. Mocht het onoverkomelijk zijn dat er een bepaald product toch niet is, dan zijn er altijd voldoende alternatieven beschikbaar.”

Verschillende grote containerrederijen hebben besloten hun schepen niet langer door de Rode Zee te laten varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen als vergelding voor geweld door Israël in de Gazastrook. Ook bedrijven buiten de maritieme sector zien zich genoodzaakt om in te grijpen. Zo schort Tesla een groot deel van zijn productie in een fabriek bij Berlijn op van 29 januari tot 11 februari. De fabrikant van elektrische auto’s stelt minder onderdelen te ontvangen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen. De productie in de Gentse fabriek van de Zweedse autobouwer Volvo ligt binnenkort ook enkele dagen stil omdat onderdelen niet tijdig kunnen worden geleverd.