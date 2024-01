Bestuurswissel bij zonneautomaker Lightyear, topman vertrekt

Zonneautomaker Lightyear krijgt een nieuwe topvrouw en financieel topman, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Dat betekent dat oprichter en huidig topman Lex Hoefsloot terugtreedt. Hij wordt opgevolgd door Bonna Newman, volgens het bedrijf uit Helmond iemand met veel ervaring in zonne-energie en voertuigen die daarop kunnen rijden.

De bestuurswissel volgt een paar weken nadat bekend is geworden dat twee Zuid-Koreaanse bedrijven gaan investeren in Lightyear. Die investeringen waren het sluitstuk van een jaar dat begon met een productiestop van Lightyears eerste zonneauto. Kort daarna ging het bedrijf failliet, waarna in april in afgeslankte vorm een doorstart werd gemaakt.

Marnix Borghouts wordt de nieuwe financieel topman van Lightyear. Hoefsloot blijft als oprichter overigens nog wel betrokken. Hij zal zich richten op de langetermijnplannen van het bedrijf.