Microsoft breidt beurswaarde verder uit na deal met Vodafone

Microsoft behoorde dinsdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Britse telecomconcern Vodafone heeft een overeenkomst gesloten met het techconcern om de komende tien jaar 1,5 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van een reeks van activiteiten. Daaronder vallen onder meer investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en digitale betalingen. Ook zal Vodafone de OpenAI-technologie op Microsofts cloudplatform Azure gebruiken om de klantenservice te verbeteren met onder meer een chatbot voor consumenten.

Microsoft won bijna 1 procent en ligt daarmee op koers om zijn beurswaarde verder uit te breiden. Apple zakte juist dik 2 procent. De iPhone-maker werd afgelopen vrijdag nog door Microsoft ingehaald als ’s werelds waardevolste beursbedrijf. De beurswaarde van Microsoft kwam toen uit op 2890 miljard dollar, terwijl de waarde van Apple bleef steken op 2870 miljard dollar.

Het aandeel Goldman Sachs ging dinsdag na het openen van de boeken licht omlaag. De grote Amerikaanse zakenbank deed afgelopen kwartaal wel goede zaken met de handel in aandelen en boekte meer winst dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien.

Branchegenoot Morgan Stanley kwam eveneens met resultaten. De bank zag de nettowinst dalen in het vierde kwartaal. Dat kwam doordat Morgan Stanley net als andere grote banken geld moest storten in een noodfonds voor noodlijdende banken. Dat fonds was opgebruikt door het omvallen van een aantal kleinere banken begin vorig jaar. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend na het lange weekend. Maandag bleven de New Yorkse beurzen dicht vanwege Martin Luther King Day. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 37.391 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,5 procent, tot 4759 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.881 punten.

Tesla leverde bijna 3 procent in. Topman Elon Musk zou een groter belang in de fabrikant van elektrische auto’s willen hebben om invloed te houden op de producten op het gebied van AI die het bedrijf ontwikkelt. De miljardair verklaarde namelijk dat hij liever AI-producten buiten Tesla zou ontwikkelen als hij geen controle over 25 procent van de stemmen binnen Tesla heeft.

Uber ging 0,2 procent omlaag. De taxidienst kondigde aan eind maart te stoppen met Drizly, de bezorgdienst voor alcohol. Uber kocht Drizly drie jaar geleden voor 1,1 miljard dollar.