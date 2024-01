Chinese economie groeide vorig jaar ruim 5 procent, zegt premier

De economie van China is vorig jaar volgens eerste schattingen met 5,2 procent gegroeid. Dat zei de Chinese premier Li Qiang in een speech op het World Economic Forum in Davos.

De groei van ruim 5 procent is iets meer dan de officiële doelstelling van de regering in Beijing en een sterkere groei dan in 2022. Toen zorgden zeer strenge lockdowns tegen het coronavirus voor een stijging van slechts 3 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp).

Volgens Li is de Chinese economie over het algemeen aangetrokken. “Onze bbp-stijging was naar verwachting 5,2 procent, hoger dan het doel van ongeveer 5 procent die we begin vorig jaar hadden gesteld”, zei hij. Volgens Li was de groei mogelijk gemaakt zonder “massale stimuleringsmaatregelen” van China.

In de voorgaande decennia groeide China, nu ’s werelds op een na grootste economie, nog veel harder. Afgezien van de coronajaren ging het afgelopen jaar om de traagste groei sinds 1990.

De Chinese economie heeft nog altijd last van kwakkelende uitgaven van consumenten en een aangetast ondernemersvertrouwen. Daarbij speelt ook de crisis op de vastgoedmarkt, waar veel met schulden overladen projectontwikkelaars in de financiële problemen zijn geraakt.

Ook steeg de jeugdwerkloosheid in juni vorig jaar tot een recordhoogte van 21 procent. Sindsdien maakt China geen aparte gegevens meer bekend over de werkloosheid onder jongeren.

In zijn speech beloofde Li ook dat China de eigen economie verder open zou stellen voor het buitenlandse bedrijfsleven. “De deur zal alleen maar verder en verder open komen te staan”, zei hij. “Kiezen voor de Chinese markt is geen risico, maar een kans.”

De afgelopen jaren nemen de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten weer toe. De Amerikaanse regering wil vooral voorkomen dat China toegang krijgt tot de geavanceerdste chiptechnologie, omdat die ook militaire doelen zou kunnen dienen.