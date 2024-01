Minder maaltijdbestellingen bij moederbedrijf Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder bestellingen verwerkt dan een jaar eerder. Het aantal bestellingen zakte met 7 procent tot 223,1 miljoen orders. Door de inflatie en onzekere economie zijn mensen terughoudender geworden met het bestellen van maaltijden.

De daling komt vooral door krimp op de Noord-Amerikaanse markt en in Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. In Noord-Amerika was sprake van een daling met 13 procent. Maar ook in Noord-Europa en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland was sprake van lichte krimp van de orders.

De totale waarde van de maaltijdorders lag ook lager dan een jaar eerder. De zogeheten bruto transactiewaarde (GTV) ging met 5 procent omlaag tot 6,75 miljard euro. Dat komt hoofdzakelijk door een daling met 15 procent in Noord-Amerika.

In Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk/Ierland was namelijk groei te zien met 5 procent. Daar was volgens Just Eat Takeaway zelfs sprake van de hoogste transactiewaarde ooit. In het GTV-cijfer zijn ook belastingen en fooien verwerkt.

Over heel 2023 werden via de onlineplatformen van Just Eat Takeaway 891,5 miljoen orders verwerkt, wat 9 procent minder is dan een jaar daarvoor. De waarde bedroeg ruim 26,4 miljard euro, een afname van 6 procent vergeleken met 2022.

De beursgenoteerde onderneming stelde wel haar winstverwachting voor 2023 opnieuw naar boven bij. Nu wordt door Just Eat Takeaway op een aangepast bedrijfsresultaat gerekend van 320 miljoen euro. In oktober werd de winstverwachting nog opgeschaald van 275 miljoen naar 310 miljoen euro, vooral geholpen door kostenbesparingen.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf is verder nog steeds bezig met een gedeeltelijke of volledige verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub die in 2021 werd overgenomen voor 7,3 miljard dollar. Volgens de onderneming is er geen zekerheid dat er een deal gesloten zal worden.

Just Eat Takeaway komt op 28 februari met volledige jaarcijfers en zal dan ook verwachtingen voor dit jaar afgeven.