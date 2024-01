Nederlander koopt volgens brancheclub vaker biologische producten

Nederlandse huishoudens kiezen steeds vaker voor biologische producten, constateert de brancheorganisatie van de biologische sector Bionext op basis van onderzoek door marktonderzoeker GfK. Zo is de omzet van deze producten in twee jaar tijd met 42 procent gestegen. Met name verse producten zijn in trek, en als er meer aanbod zou zijn, zouden volgens GfK meer consumenten biologisch kopen.

Vooral groenten, fruit, zuivel en vlees waren volgens de marktonderzoeker in trek, en goed voor bijna driekwart van de totale inkomsten. Huishoudens doen hun biologische boodschappen in de meeste gevallen bij de supermarkt. Volgens GfK is de hogere omzet onder meer te verklaren door de prominentere plek van bioproducten aldaar.

GfK stelt dat de omzetstijging niet volledig het gevolg is van de gestegen inflatie. Zo zijn de prijzen van biologisch voedsel met 9,9 procent minder hard gestegen die van voedsel in zijn algemeenheid: die liggen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 12,1 procent hoger.

Het CBS meldde woensdag dat er op steeds meer landbouwgrond biologisch wordt geboerd. Zo kwamen er vorig jaar meer dan 9000 voetbalvelden aan biologisch landbouwareaal bij. Daarmee is het aandeel voor de biologische landbouw nu 4,5 procent van het totaal. Dat is overigens nog altijd fors minder dan de 15 procent die de overheid in 2030 beoogt.