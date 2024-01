Forse kritiek op wetsvoorstel om zieke mkb-werknemer te vervangen

De Raad voor de Rechtspraak heeft forse kritiek geuit op een nieuw wetsvoorstel van demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken), dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt om zieke werknemers eerder te vervangen. Volgens de Raad lost het voorstel de problemen voor kleine werkgevers rondom langdurige arbeidsongeschiktheid niet op, maar zorgt het juist voor een toename van conflicten tussen werkgever en een zieke werknemer.

Deze conflicten zullen volgens de Raad vervolgens leiden tot meer complexe gerechtelijke procedures. Daarbij kan het voorstel de re-integratie van zieke werknemers belemmeren. Het wetsvoorstel heeft als doel dat mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om langdurig zieke werknemers na hun eerste ziektejaar niet meer te laten re-integreren binnen het eigen bedrijf.

“Het wordt ook niet aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen, zoals het wetsvoorstel beoogt. Een werkgever moet namelijk nog altijd twee werknemers betalen voor één arbeidsplaats”, staat in het advies van de Raad. Het bestuursorgaan adviseert om het wetsvoorstel niet in de huidige vorm in te dienen.