Brabantse insectenkweker Protix krijgt miljoenenlening van de EIB

Protix, ’s werelds grootste insectenkweker uit Bergen op Zoom, krijgt een lening voor maximaal 37 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB). Protix wil dat geld gebruiken om de bouw van een nieuwe fabriek in Polen te financieren, heeft het bedrijf bekendgemaakt.

Protix kweekt insecten om daar op een duurzame manier eiwitten en vetten uit te produceren. Die voedingsstoffen worden gebruikt voor onder meer voeding voor huisdieren en meststoffen. De lening van de EIB moet Protix “in staat stellen zijn activiteiten uit te breiden en zijn technologieën toe te passen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van oplossingen binnen de bio-economie”, legt vicevoorzitter Teresa Czerwińska van de EIB uit.

Protix-topman Kees Aarts stelde vorig jaar in gesprek met het ANP al op het punt te staan om internationaal uit te breiden. In Polen worden volgens Protix nu verschillende locaties onderzocht.

Financieel topvrouw Lynn De Proft van Protix zegt enthousiast te zijn over de overeenkomst die met de EIB is gesloten. “Niet alleen vanwege de mogelijkheden die dit biedt voor verdere uitbreiding, maar ook als een klinkende bevestiging. Deze steun versterkt het feit dat onze industrie niet alleen een blijvende positie heeft, maar ook klaar is voor aanzienlijke groei.”

In oktober maakte de Amerikaanse vleesverwerker Tyson Foods al bekend te gaan investeren in Protix. Ook werd bekend dat de twee bedrijven gingen samenwerken voor de bouw van een fabriek in de Verenigde Staten.