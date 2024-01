Aandeel Boeing weer onder druk nu United over bestelling twijfelt

Het aandeel Boeing is dinsdag opnieuw omlaaggegaan op de beurzen in New York. De vliegtuigbouwer dreigt namelijk een grote order mis te lopen. Naar aanleiding van de recente problemen met de 737 MAX 9 twijfelt United Airlines openlijk of het nog wel door wil gaan met een bestelling voor Boeings MAX 10. Formeel is de order nog niet geannuleerd, maar United-baas Scott Kirby heeft gezegd dat zijn maatschappij in interne planningen al niet meer op de vliegtuigen rekent.

Boeing verloor bijna 2 procent aan beurswaarde. De afgelopen tijd is het aandeel Boeing al flink gekelderd, omdat een 737 MAX 9-toestel van Alaska Airlines eerder een deurpaneel verloor tijdens een vlucht. De topman van die maatschappij heeft nu ook gezegd dat zijn bedrijf bij inspecties van andere vliegtuigen meerdere losse bouten heeft gevonden.

Het aandeel United Airlines steeg wel meer dan 5 procent. Het bedrijf gaf namelijk ook een kijkje in de boeken. De luchtvaartmaatschappij boekte in het vierde kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, mede dankzij een sterke vraag naar vliegtickets tijdens het feestdagenseizoen. United waarschuwde wel voor een verlies in het huidige kwartaal als gevolg van het aan de grond houden van zijn Boeings 737 MAX 9.

Beleggers kregen een hele reeks resultaten van grote bedrijven te verwerken. Sommige cijfers werden goed ontvangen, andere minder. De belangrijkste graadmeters op Wall Street kwamen niet ver van hun plek. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 37.905,45 punten. De brede S&P 500-index won juist 0,3 procent tot 4864,60 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.425,95 punten.

Procter & Gamble (P&G) steeg dik 4 procent en hoorde dus bij de winnaars. De winst van het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette overtrof de verwachtingen. 3M verloor daarentegen 11 procent. Het industrieconcern boekte in het vierde kwartaal meer winst dan verwacht, maar de verwachtingen voor de omzet en winst in 2024 stelden teleur.

Verder ging Apple 0,7 procent vooruit. Persbureau Bloomberg meldde dat Apple zijn plannen voor het maken van een eigen auto wat minder ambitieus heeft gemaakt. Maar het techconcern zou wel nog steeds een wagen willen bouwen. Microsoft won op zijn beurt 0,6 procent. Dat betekent dat Apple zijn positie als meest waardevolle beursbedrijf ter wereld weer iets heeft verstevigd. Microsoft nam die positie onlangs nog van Apple over, maar inmiddels heeft Apple zijn plek in stilte weer teruggepakt. Apple is ruim 3000 miljard dollar waard.