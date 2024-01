Adviescollege vindt eisen biologische producten te streng

De eisen waaraan biologische groente en fruit moeten voldoen, zijn veel te streng. Sommige winkeliers overwegen daarom zelfs te stoppen met het aanbieden van deze producten, waarschuwt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

De strenge voorschriften werken het gebruik van plastic in winkels bovendien in de hand, schrijft het ATR in een brief aan minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Om vermenging met niet-biologische producten te voorkomen, worden biologische groente en fruit vaak alleen nog voorverpakt in de schappen gelegd.

De Europese regelgeving is bedoeld om fraude met biologische producten te voorkomen. De naleving brengt niet alleen regeldruk maar ook veel extra kosten met zich mee, stelt het ATR. Het college adviseert de minister deze kosten alsnog in beeld te brengen en meer met ondernemers te praten voordat regels worden ingevoerd. Ook moet gekeken worden of de Europese regelgeving kan worden aangepast.