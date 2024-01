FlixBus ziet twee keer zoveel reizigers naar Duitsland om staking

Reizigers gaan twee keer zo vaak met de bus naar Duitsland nu treinpersoneel in dat land staakt, meldt busvervoerder FlixBus. Door de zesdaagse staking, de langste staking ooit op het Duitse spoor, ziet de woordvoerder van FlixBus dat er meer vraag is naar alternatieve vervoersmiddelen dan tijdens eerdere werkonderbrekingen op het spoor in Duitsland.

“Deze keer is de vraag nog hoger dan de afgelopen twee stakingen in Duitsland, waarschijnlijk door de lengte van de staking”, zegt hij. Tijdens de werkonderbreking rijden extra bussen tussen Amsterdam en Berlijn, laat de woordvoerder weten. Als het nodig is, komen er nog meer extra ritten bij. Hij benadrukt dat er nog genoeg kaartjes over zijn en dat de vervoerder zoveel mogelijk dubbeldekkers laat rijden voor meer plek.

Openbaar vervoerder Arriva zegt dat het tijdens de staking van Duits treinpersoneel iets drukker is dan normaal in de bussen tussen Heerlen en Maastricht en Duitsland. “Het gaat hier natuurlijk over korte afstanden en waarschijnlijk ook om reizigers die gewend zijn om tussen Nederland en Duitsland te reizen”, vertelt hij. Arriva laat geen extra bussen rijden.