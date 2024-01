Treinen NS rijden weer naar Duitsland na grote staking

Het treinverkeer naar Duitsland is maandagochtend weer opgestart na de grote staking onder Duits treinpersoneel, meldt een woordvoerder van NS. Op twee ritten na rijden de treinen weer normaal.

Een van de treinen die niet gaat, is de ICE International naar Keulen en Frankfurt, die doorgaans iets na 14.30 uur vertrekt van Amsterdam Centraal. De rit kan maandag niet doorgaan, omdat materieel waarmee de trein moest rijden nog in Duitsland staat, laat de woordvoerder weten. Dit weekend meldde NS al dat de intercity richting Berlijn die iets voor 08.00 uur uit Amsterdam zou vertrekken, uitvalt.

Volgens de zegsman lijkt het er niet op dat er vertragingen zijn ontstaan door de staking. Zondag waarschuwde NS hier nog voor.

Door de werkonderbreking schrapte Arriva de treinen tussen Heerlen en de Duitse stad Aken. Ook maandag rijden die treinen niet, meldt een woordvoerder van deze openbaar vervoerder. Eigenlijk zou de staking onder machinisten en ander treinpersoneel maandag om 18.00 uur eindigen, maar dat werd omgezet naar maandagochtend vroeg. De diensten waren bij Arriva echter al aangepast en dit kon volgens de woordvoerder niet meer worden teruggedraaid.

Maandagavond rijden wel bussen tussen Heerlen en Aken, meldt hij. De treinen rijden dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.

Ook de treinen van het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) rijden maandag weer volgens de dienstregeling, al zijn er soms nog wel beperkingen in het treinverkeer. De staking onder personeel van DB was de langste werkonderbreking op het Duitse spoor ooit. In het goederenvervoer begon de werkonderbreking vorige week dinsdag en in het personenvervoer een dag later.

Treinpersoneel bij de vakbond GDL legde het werk neer voor een hoger loon en een kortere werkweek. De vakbond en DB hebben nu afgesproken dat ze weer gaan onderhandelen en dat tot zeker 3 maart geen acties meer zijn op het spoor.