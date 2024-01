Bloomberg: VW geeft geen prioriteit aan beursplan accu-onderdeel

De Duitse autofabrikant Volkswagen geeft geen voorrang meer aan de plannen om investeerders aan te trekken voor zijn divisie die accu’s voor elektrische auto’s maakt. Ook zou het bedrijf er geen prioriteit meer aan geven om het onderdeel, PowerCo geheten, dit jaar of volgend jaar apart naar de beurs te brengen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De bronnen wijzen daarbij op de verslechterde marktomstandigheden en de afgezwakte vraag naar elektrische auto’s. Een definitief besluit is echter nog niet genomen en VW zou volgens de bronnen de plannen weer naar voren kunnen schuiven als de markt verbetert. In juni vorig jaar gaf topman Oliver Blume aan dat een beursintroductie van PowerCo een “mogelijke optie is op het juiste moment”.

VW zelf verklaarde tegenover Bloomberg dat het bedrijf wat PowerCo betreft “alle opties blijft onderzoeken tegen de achtergrond van de marktomgeving”. “De opmars van elektrische voertuigen gaat niet zo snel als verwacht, maar de belangstelling van investeerders voor PowerCo blijft groot”, aldus de autoproducent.

Renault liet maandag weten zijn plannen voor een beursgang van elektrische auto- en softwaredivisie Ampere te schrappen. Volgens het Franse autoconcern zitten beleggers momenteel niet te wachten op investeringen in een dergelijk bedrijf als gevolg van een afgezwakte vraag naar elektrische voertuigen. Vorige week waarschuwde de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla ook al voor een lagere verkoopgroei. De algehele markt voor elektrische auto’s kampt met een zwakkere vraag door de hoge inflatie en lagere subsidies.