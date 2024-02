Busdienst FlixBus rijdt vanaf volgende week ook in India

De aanbieder van busreizen FlixBus rijdt vanaf komende dinsdag ook in India. Volgens het Duitse moederbedrijf Flix zullen de bussen dan 46 Indiase steden met meer dan tweehonderd routes verbinden. Later moeten er nog meer routes komen.

Flix ziet India, met het grootste inwoneraantal ter wereld, als een belangrijke groeimarkt. Het bedrijf zal in eerste instantie samenwerken met lokale busondernemingen. Er wordt onder meer gereden tussen de Indiase hoofdstad New Delhi en de stad Ayodhya in het noorden van het land. Ayodhya is een heilige plaats voor hindoes en trekt daarom veel bezoekers.

FlixBus is al aanwezig in meer dan veertig landen. Topman André Schwämmlein zegt dat met de intrede op de Indiase markt het bedrijf zijn groeistrategie voortzet. Het in München gevestigde moederbedrijf Flix is ook actief met treinreizen in Europa.