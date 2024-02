Musk laat aandeelhouders Tesla stemmen over verhuizing Texas

Elon Musk laat aandeelhouders van Tesla stemmen over een verhuizing van de fabrikant van elektrische auto’s naar de staat Texas. Nu is het bedrijf formeel gevestigd in Delaware, maar deze week uitte hij zijn onvrede over die staat nadat een rechter een megabeloning voor hem blokkeerde.

Gebruikers van het sociale mediaplatform X, wat ook van Musk is, konden via een publieke poll stemmen of Tesla zich formeel moet vestigen in Texas. Zo’n 87 procent reageerde met ‘ja’. “De publieke stemming is ondubbelzinnig in het voordeel van Texas!”, plaatste Musk vervolgens op X. Het hoofdkantoor van Tesla is overigens gevestigd in Texas, in de stad Austin.

Musk wil weg uit Delaware omdat een rechter uit die staat eerder deze week een streep zette door een beloningspakket voor Musk met een waarde van 55 miljard dollar. Omgerekend is dat bijna 51 miljard euro. Het pakket was in 2018 toegezegd en was toen het grootste beloningspakket voor een bedrijfsbestuurder ooit. Zonder de megabeloning zou Musk niet meer de rijkste man ter wereld zijn, maar de op twee na rijkste persoon.

In een reeks berichten op X hintte hij al op vertrek van Tesla uit Delaware naar Texas of Nevada. Ook heeft hij meermaals zijn onvrede over Delaware geuit op het platform. “Vestig je bedrijf nooit in de staat Delaware”, schreef Musk bijvoorbeeld.