Industrie blijft voorzichtig met gasverbruik ondanks lagere prijs

Grote industriebedrijven voeren hun brandstofverbruik niet op, terwijl het ergste van de energiecrisis in Europa achter de rug is en de gasprijs flink is gedaald. De prijsschommelingen op de gasmarkt zijn echter nog altijd groter dan voor de energiecrisis. Belangrijke afnemers van gas, zoals staal- en chemicaliënproducenten, blijven daardoor terughoudend om hun bedrijven weer op volle kracht te laten draaien, zegt grondstoffenstrateeg Martijn Rats van Morgan Stanley.

“Het terugbrengen van de industriële activiteit vereist een zekere mate van vertrouwen dat de prijzen stabiel zullen blijven”, aldus Rats. De sterke prijsschommelingen die volgden op bijvoorbeeld de gebeurtenissen in het Midden-Oosten maken het volgens hem voor bedrijven lastig om zich daar tegen in te dekken. “Het gaat niet om het absolute prijsniveau, maar om de verwachte volatiliteit op de markten”, aldus Rats.

Ondanks dat de mate van activiteit in de Europese industriesector onlangs weer wat is toegenomen, is het gasverbruik nog steeds historisch laag. “Het is teleurstellend hoeveel de prijzen zijn gedaald en de vraag naar gas niet echt is teruggekeerd”, aldus Rats.

De vraag naar gas wordt gedrukt door een aantal factoren, waaronder een toename van de opwekking van duurzame energie en een overwegend milde winter waardoor er minder gas nodig is voor verwarming. Ook zijn veel bedrijven en huishoudens door de hoge gasprijzen, die werden veroorzaakt door de Russische invasie in Oekraïne in 2022, op zoek gegaan naar alternatieven.