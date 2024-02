Techbedrijven leiden Amsterdamse beurs naar nieuwe recordstand

De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag opnieuw met een winst geëindigd. Daarmee scherpte de bekendste graadmeter op het Damrak zijn eerder gevestigde record verder aan. Deze week verbrak de AEX het oude record uit 2021, nu de hoop op economisch herstel en een toegenomen vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie beleggers hoopvol stemmen.

Ook op de laatste dag van de handelsweek waren het de techbedrijven die de boventoon voerden in de AEX. Toeleverancier voor de chipindustrie ASMI won 4,2 procent en was de grootste winnaar van de hoofdfondsen. Branchegenoten ASMI en Besi waren met winsten tot 4,1 procent ook sterke stijgers.

Betalingsverwerker Adyen bleef daarnaast profiteren van halfjaarcijfers die eerder deze week goed vielen bij beleggers en won 2,6 procent. Het Amsterdamse fintechbedrijf overtuigde met een groeiversnelling in de laatste zes maanden van 2023. Halverwege vorig jaar ontstonden op de aandelenmarkten juist grote zorgen over mogelijk tragere groei van Adyen en concurrentie op de Noord-Amerikaanse markt.

De AEX-index zelf eindigde bijna 1 procent hoger op 851,77 punten. De MidKap verloor juist 0,3 procent tot 885,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren ook tot zo’n 0,3 procent.

De ontwikkelaar van bioplastics Avantium maakte bekend 70 miljoen euro aan vers kapitaal te hebben opgehaald en verloor 2,3 procent. Het geld is bedoeld voor de ingebruikname van een fabriek in Delfzijl waar Avantium op grote schaal grondstoffen voor plantaardige plastics wil maken.

NX Filtration steeg ruim 12 procent. De waterzuiveraar uit Enschede boekte minder omzet in 2023, maar daarvoor had het bedrijf in januari al gewaarschuwd. Volgens topman Jeroen Pynenburg drukte de oplopende rente op de investeringsplannen van klanten, wat leidde tot vertragingen van orders.

In Parijs steeg Hermès bijna 5 procent. Het Franse modehuis, bekend van de zijden sjaaltjes en de Kelly- en Birkin-tassen, zag de verkopen afgelopen jaar sterk stijgen en boekte een recordwinst van 4,3 miljard euro. Renault won 1,4 procent, waarmee de Franse autofabrikant een eerder verlies omboog na tegenvallende resultaten van zijn Japanse partner Nissan.

De euro was 1,0783 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 76,31. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 81,70 dollar per vat.