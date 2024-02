Hoogste rente spaardeposito zakt onder de 4 procent, ziet Geld.nl

Wie zijn geld voor langere tijd wil vastzetten in een spaardeposito krijgt niet meer zo’n hoge rente als voorheen. De hoogste rente op een spaardeposito ligt voor het eerst sinds juni 2023 weer onder de 4 procent, signaleert de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Door deze rente te verlagen lopen banken vooruit op de Europese Centrale Bank (ECB) die waarschijnlijk later dit jaar zijn rentetarieven gaat verlagen, legt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Omdat de beleggers al langer het vertrouwen hebben dat de inflatie daalt en laag blijft, zijn ook de kapitaalmarktrentes al een tijdje lager.”

Volgens Geld.nl dalen de rentes op spaardeposito’s al sinds november. Maar in januari kwam de daling in een stroomversnelling. Sindsdien verlagen elke dag wel enkele banken hun depositorentes, ziet de vergelijkingssite. “We verwachten dat de depositorentes de komende tijd verder dalen”, aldus Bulthuis.

De ECB had zijn rentetarieven eerder flink opgevoerd om de hoge inflatie te bestrijden. Maar door een reeks renteverhogingen van de ECB is de inflatie nu veel minder hoog dan tijdens de piek in 2022. Mogelijk gaat de rente dit jaar weer naar beneden, maar de centrale bank is voorzichtig met aangeven wanneer dit precies kan.