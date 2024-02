Rusland ontkent gebruik Starlink-netwerk van Elon Musk

Rusland ontkent dat het land satellietnetwerk Starlink van Elon Musks ruimtebedrijf SpaceX gebruikt voor communicatie in de oorlog tegen Oekraïne. Zondag stelde Kyiv dat Russische troepen Starlink zouden gebruiken in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne.

Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov zegt dat Rusland het netwerk helemaal niet kan gebruiken. “Dit is bij ons geen gecertificeerd systeem, daarom kan het hier niet officieel worden geleverd en op geen enkele manier officieel worden gebruikt.”

Oekraïne meldde zondag dat sommige Russische eenheden die vechten in het oosten van de regio Donetsk het netwerk van Starlink zouden gebruiken. Het zou onder meer gaan om een eenheid die luchtaanvallen uitvoert in dat gebied.

Musk is onder andere de topman van ruimteluchtvaartbedrijf SpaceX. Dat concern neemt met dochteronderneming Starlink een belangrijke positie in bij het verzorgen van internet in afgelegen of dunbevolkte gebieden.

Volgens Musk zelf zou Rusland er geen gebruik van maken. “Voor zover ons bekend zijn er geen Starlinks direct of indirect aan Rusland verkocht”, zei hij na de beweringen van Oekraïne in een post op zijn socialemediaplatform X. Oekraïne gebruikt Starlink wel in de oorlog tegen Rusland.