Klimaataandeelhouders vragen rechter om klacht Exxon te negeren

De activistische aandeelhoudersgroepen Follow This en Arjuna hebben een rechtbank gevraagd om een rechtszaak van olieconcern ExxonMobil tegen hen af te wijzen. Het Amerikaanse energiebedrijf kondigde eerder dit jaar een rechtszaak tegen de actiegroepen aan, om zo te voorkomen dat Follow This en Arjuna op de aandeelhoudersvergadering een voorstel kunnen indienen voor meer klimaatactie.

Follow This en Arjuna vragen de rechtbank ExxonMobils rechtszaak af te wijzen, omdat ze hun aandeelhoudersresolutie al hebben ingetrokken. Ze hekelen tegelijkertijd de poging van het bedrijf om via een Texaanse rechtbank “te voorkomen dat welke aandeelhouder dan ook een voorstel indient” voor meer inspanningen van het bedrijf tegen klimaatverandering.

Volgens de twee aandeelhoudersgroepen volgt ExxonMobil ook de verkeerde weg. Normaal gesproken zou beurswaakhond SEC moeten oordelen of aandeelhouders een voorstel mogen indienen of niet, maar via de rechtszaak zou het olieconcern de toezichthouder omzeilen. Ook betichten ze het miljardenbedrijf van intimidatie via de juridische weg om critici op het klimaatbeleid het zwijgen op te leggen.

ExxonMobil beweert dat Follow This en Arjuna worden “worden geleid door een extreme agenda” en niet in het belang van beleggers handelen. De resolutie die de twee groepen in stemming wilden brengen op de aanstaande vergadering roept het bedrijf op om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen dan ExxonMobil op dit moment doet.