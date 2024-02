Eiffeltoren gesloten om staking personeel

De Eiffeltoren, een van ’s werelds belangrijkste toeristische attracties, is maandag gesloten omdat het personeel in staking is gegaan. De werknemers willen hiermee protesteren tegen de manier waarop het monument financieel wordt beheerd.

Volgens de vakbonden CGT en FO gaat de exploitant van de toren, SETE, uit van veel te hoge bezoekersaantallen, terwijl de kosten voor onderhoud te laag worden ingeschat. Het is onduidelijk hoelang de staking gaat duren. SETE raadt mensen die een ticket hebben gekocht aan hun bezoek voorlopig uit te stellen.

In een gezamenlijke verklaring roepen de vakbonden de stad Parijs op om “redelijk te zijn met hun financiële eisen om het voortbestaan van het monument en het bedrijf dat het exploiteert te garanderen”.

Het gaat om de tweede staking in korte tijd. Op 27 december vorig jaar, de honderdste sterfdag van ingenieur Gustave Eiffel, legde het personeel ook het werk neer. De Eiffeltoren – de beroemdste bezienswaardigheid van Parijs – trekt volgens de website bijna 7 miljoen bezoekers per jaar, waarvan ongeveer driekwart buitenlanders. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers aan Parijs deze zomer zal toenemen als de Franse hoofdstad gastheer is van de Olympische Spelen.