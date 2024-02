Tolkendienst Global Talk ziet omzet fors stijgen

De vraag naar tolken neemt fors toe. Global Tolk, marktleider in tolkdiensten in Nederland, zag de omzet vorig jaar met ruim 40 procent stijgen tot 70 miljoen euro. In totaal werd 870.000 keer een beroep op het bedrijf gedaan, een stijging van ruim 20 procent vergeleken met het jaar daarvoor.

Global Talk, gevestigd in Hengelo, wist vorig jaar een groot aantal nieuwe klanten aan zich te binden, waaronder VluchtelingenWerk, de Raad voor de Rechtsbijstand, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook in België, waar Global Talk in 2022 een kantoor opende, groeit het bedrijf snel. Het aantal tolkaanvragen is daar in 2023 verviervoudigd.

Global Talk werd vijf jaar geleden verzelfstandigd en beschikt over meer dan 2000 tolken in ruim tweehonderd talen. De tolken werden in 2023 meestal telefonisch ingezet, in totaal ruim 777.400 keer, een groei van bijna 20 procent. Op locatie gebeurde dat 87.000 keer, 40 procent vaker dan het jaar daarvoor. Het gebruik van een tolk via een videoverbinding, dat tijdens de coronaperiode een grote vlucht nam, daalde met ruim 13 procent.

Bestuursvoorzitter Astrid van Rossum van Global Talk denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) voorlopig geen bedreiging zal worden voor de branche. “Tolken worden ingeschakeld in situaties die er wezenlijk toe doen”, schrijft ze in het jaarverslag. “In dat soort situaties wil je geen misverstanden. En al helemaal geen juridisch getouwtrek over aansprakelijkheid wanneer er iets misgaat.”