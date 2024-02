Rijhulpsystemen verminderen kans op ongeval met een derde

Slimme rijhulpsystemen kunnen de kans op ongevallen in het verkeer met 30 tot 40 procent verkleinen. Dat concludeert het Verbond van Verzekeraars uit eigen onderzoek.

De brancheorganisatie is zeer te spreken over twee rijhulpsystemen die bestuurders waarschuwen wanneer ze per ongeluk de rijbaan verlaten of als een botsing dreigt. Het gaat om de rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en het systeem voor botsingdetectie (Collision Detection).

De onderzoekers keken ook naar de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen en de effecten tijdens slechte weersomstandigheden. Daaruit bleek dat niet alle rijhulpsystemen bij slecht weer goed functioneren. Een positieve uitschieter is volgens de onderzoekers het bestuurdermonitoringsysteem, dat automobilisten waarschuwt als ze niet meer alert genoeg zijn. De kans op een ongeval zou dan zelfs bijna twee keer zo klein worden.

Volgens directeur Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars laten de uitkomsten zien dat rijhulpsystemen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid, mits veilig gebruikt. “En dat is hard nodig, want de slachtoffercijfers, afgelopen jaar 745 doden en 134.000 gewonden, zijn zorgwekkend.”