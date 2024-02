DNB boekt miljardenverlies en teert in op buffers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vorig jaar bijna 3,5 miljard euro verlies geleden door de sterk gestegen rente. Daardoor is DNB flink meer geld kwijt aan banken die geld bij de centrale bank stallen, terwijl de obligaties die in de afgelopen jaren massaal zijn opgekocht, niet meer zijn gaan opleveren.

Het forse verlies komt niet onverwacht en volgt op een negatief resultaat van bijna een half miljard euro in 2022. DNB-president Klaas Knot had eerder al gewaarschuwd dat er als gevolg van gestegen rentes een aantal jaren met verliezen aan zat te komen. Daardoor hoeft de Nederlandse staat voorlopig dus geen dividendbetaling te verwachten van DNB. Pas vanaf 2029 verwacht de centrale bank weer een positief resultaat neer te zetten.

Het grootste deel van de min van bijna 3,5 miljard euro wordt opgevangen door een eerder genomen voorziening voor financiële risico’s. Maar dan rest nog steeds een verlies van ruim 1,1 miljard euro. Dat gaat volgens DNB ten laste van kapitaal en reserves. Intussen kalven de buffers van de centrale bank flink af. Eind 2021 bedroegen die ruim 11 miljard euro. Daar is nog ruim 7 miljard euro van over.

Toch is het volgens DNB niet nodig om bezorgd te zijn. De kerntaak van de centrale bank, het zorgen voor prijsstabiliteit, komt niet in het geding. Knot is als een van de beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB) ook medeverantwoordelijk voor de gestegen rente. De ECB heeft zijn rentetarieven bewust flink verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.

Aerdt Houben, directeur van de divisie financiële markten van DNB, verwacht dat de buffers voldoende zullen zijn om de verliezen komende jaren op te vangen. Daarmee zien de vooruitzichten er gunstiger uit dan eerder gecommuniceerd. Dit zou betekenen dat DNB niet bij de Staat hoeft aan te kloppen voor steun.

Ook andere centrale banken hebben grote verliezen geleden. Bij de ECB was er vorig jaar een negatief resultaat van 7,9 miljard euro. Ook daar is het verlies grotendeels opgevangen door een voorziening, waardoor de ECB onder de streep 1,3 miljard euro tekort kwam. Eerder rapporteerde de Amerikaanse Federal Reserve al een recordverlies van zo’n 114 miljard dollar.

Houben erkent dat DNB “relatief hard” is getroffen. Dit heeft te maken met het feit dat DNB tijdens de coronapandemie op grote schaal Nederlandse staatsobligaties heeft opgekocht, die een erg lage rente hadden. Houben benadrukt dat Nederland daar flink van heeft geprofiteerd. “Het is een grotere winst dat de economie goed draaiende is gehouden.”