Bedrijf achter gekantelde maanlander onderuit op Wall Street

Intuitive Machines raakte maandag ruim een kwart aan beurswaarde kwijt op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse bedrijf zag zijn maanlander Odysseus bij de landing op het maanoppervlak kantelen. Wel kan het bedrijf communiceren met de maanlander. Odysseus landde eind vorige week als eerste commerciële lander ooit op de maan. Ook was het de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972.

Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke opmars van vorige week, die werd veroorzaakt door het optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI). Zo lieten vooral tech- en chipbedrijven afgelopen week flinke koerswinsten zien dankzij de beter dan verwachte resultaten van AI-chipbedrijf Nvidia.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 39.149 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 5095 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 16.038 punten. De Dow en de S&P 500 sloten vrijdag op nieuwe recordstanden.

Verder wordt uitgekeken naar het favoriete inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve dat later in de week naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed. Warenhuisketen Macy’s, doe-het-zelfconcern Lowe’s en elektronicaketen Best Buy komen daarnaast deze week met resultaten. Die geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument.

Ook waarschuwde de Democratische fractievoorzitter in de Senaat, Chuck Schumer, dat de inspanningen van het Congres om een uitgavenpakket samen te stellen afgelopen weekend tekortschoten. Bij het uitblijven van een akkoord dreigen de VS volgens Schumer vanaf 2 maart opnieuw geconfronteerd te worden met een “schadelijke en onnodige shutdown van de overheid”.

Nvidia steeg 1,8 procent. De belangrijkste speler op AI-gebied zag de beurswaarde vrijdag al voor het eerst stijgen tot boven de 2 biljoen dollar.

Moderna zakte 4,1 procent. De Britse bank HSBC verlaagde het advies voor de maker van een coronavaccin naar verkopen.

Ford steeg 0,1 procent. De autofabrikant heeft de levering van zijn elektrische pick-uptruck F-150 Lightning stopgezet om een onbekend probleem met de voertuigen. Enkele weken geleden meldde Ford al de productie van datzelfde model af te schalen in de VS door afnemende verkopen.

De euro was 1,0850 dollar waard, tegen 1,0826 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 76,45 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 81,46 dollar per vat.