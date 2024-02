Vakbonden: aanpassen postwet is niet de oplossing

Vakbonden FNV en CNV denken dat betere arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers PostNL helpen om voldoende personeel te werven om de dienstverlening van het bedrijf op peil te houden. Het postconcern wil minder vaak per week post gaan bezorgen. Dit heeft te maken met personeelstekort onder postbezorgers, en omdat er steeds minder brieven en kaarten worden verstuurd.

Maar volgens CNV is het terugschroeven van de dienstverlening niet de oplossing. “De dienstverlening moet op orde zijn en als het niet lukt om genoeg mensen te vinden, moet PostNL zorgen dat de arbeidsvoorwaarden worden verbeterd”, stelt een woordvoerder. “Het bezorgen van post is geen royaal betaalde baan. Daar zit volgens ons een deel van de oplossing.”

FNV zegt in gesprek te willen met PostNL over de gevolgen voor het personeel. “Het is FNV nog niet duidelijk hoeveel werkgelegenheid op termijn verloren gaat door deze nieuwe plannen. FNV zal zich ervoor inspannen dat de huidige werknemers zo veel mogelijk aan het werk kunnen blijven.”

Volgens de bond heeft het postpersoneel de afgelopen jaren te veel wijzigingen voor de kiezen gekregen en ging dit ten koste van de kwaliteit van bezorging en het plezier in werk. “Daarnaast is de werkdruk erg toegenomen”, aldus FNV.