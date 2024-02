Bitcoin voor het eerst sinds eind 2021 boven 57.000 dollar

De koers van de bitcoin is dinsdag voor het eerst sinds eind 2021 weer tot boven de 57.000 dollar gestegen. De waarde van de grootste cryptomunt ter wereld zette daarmee het herstel voort na de schandalen in de afgelopen jaren, zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX in 2022. De prijs van de bitcoin wordt gesteund door de sterke vraag van beleggers naar op de beurs verhandelde bitcoin-fondsen en verdere aankopen door MicroStrategy.

Twee weken geleden brak de bitcoin al voor het eerst sinds het einde van 2021 door de grens van 50.000 dollar en de cryptomunt is dit jaar al met ruim 30 procent gestegen. Mede door de ondergang van FTX was de bitcoin begin 2023 nog maar 16.600 dollar waard. De bitcoin, die meer dan tien jaar geleden werd geïntroduceerd, bereikte in november 2021 een recordniveau van circa 69.000 dollar.

Volgens gegevens van persbureau Bloomberg hebben beleggers zo’n 5,6 miljard dollar gestort in de zogeheten bitcoin-ETF’s die op 11 januari in de Verenigde Staten werden geïntroduceerd. Door die fondsen is de cryptomunt toegankelijker geworden voor een grotere groep beleggers.

MicroStrategy, een Amerikaanse maker van bedrijfssoftware die bitcoin koopt als onderdeel van zijn strategie, zei maandag dat het deze maand nog eens ongeveer 3000 bitcoin heeft gekocht. Het bedrijf bezit nu ongeveer voor 10 miljard dollar aan bitcoin.

De totale waarde van digitale munten, zoals bitcoin en ether, bedraagt nu ongeveer 2,2 biljoen dollar, volgens cijfers van CoinGecko. Op het dieptepunt in 2022 bedroeg die waarde nog zo’n 820 miljard dollar, na de ineenstorting van FTX en andere cryptoplatforms.

Op Wall Street zagen de cryptobedrijven hun beurswaarde maandag al flink stijgen door de opmars van bitcoin. Zo steeg cryptobeurs Coinbase bijna 17 procent en werden cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms respectievelijk bijna 22 procent en 17 procent meer waard. MicroStrategy steeg 16 procent.