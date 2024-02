Vakbond roept op tot nieuwe staking grondpersoneel Lufthansa

De Duitse vakbond Verdi heeft opgeroepen tot een landelijke staking van drie dagen door grondpersoneel van luchtvaartconcern Lufthansa. Die zou woensdag al moeten beginnen. Volgens de bond zullen reizigers daar deze keer niets van merken.

Dat was vorige week wel anders, toen Lufthansa 90 procent van de vluchten moest annuleren door een staking van technici, logistiek personeel en baliemedewerkers. Die staking had ook gevolgen voor Schiphol, waar vluchten naar Duitsland moesten worden geannuleerd.

De nieuwe oproep geldt voor personeel van Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training en Lufthansa Technical Training. Medewerkers van twee andere dochterondernemingen van Lufthansa zouden op verschillende tijdstippen het werk neerleggen om zo de impact te beperken.

De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn in een impasse terechtgekomen. Verdi eist hogere salarissen voor de ongeveer 25.000 werknemers. Zo wil de bond dat de salarissen met 12,5 procent stijgen met ten minste 500 euro per maand. Daarnaast moet er onder meer een inflatiecompensatie komen van 3000 euro.

Verdi heeft Lufthansa uitgenodigd om op 13 maart verder te onderhandelen. “Voorwaarde hiervoor is echter een gunstiger aanbod van de werkgevers dan het vorige. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op deze bemiddelingspoging”, schrijft de bond op de website.