AEX-index begint positief aan belangrijke ECB-week

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht hoger te beginnen aan de nieuwe week. Nu het cijferseizoen grotendeels achter de rug is, gaat de aandacht vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB donderdag opnieuw de rente in de eurozone onveranderd laten. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat ECB-president Christine Lagarde zegt over de toekomstige rentestappen. Lagarde heeft eerder aangegeven dat de rente mogelijk deze zomer zal worden verlaagd.

Verder verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in het Congres om uitleg te geven over het monetaire beleid. Vrijdag komt ook nog het banenrapport van de Amerikaanse overheid over februari naar buiten dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de centrale bank.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio steeg 0,5 procent en sloot voor het eerst boven de 40.000 punten, onder aanvoering van de tech- en chipbedrijven. In Taiwan steeg chipmaker TSMC naar de hoogste koers ooit.

De beurs in Hongkong daalde 0,4 procent en de hoofdindex in Shanghai klom 0,4 procent. In China kijken beleggers vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres van de Chinese Communistische Partij (CCP), die dinsdag begint. De Chinese leiders zullen tijdens de bijeenkomst waarschijnlijk een groeidoelstelling voor de economie van 5 procent vaststellen voor dit jaar. Vorig jaar bedroeg de groei 5,2 procent. Dat was de laagste groei in decennia, met uitzondering van de coronajaren.

Bierbrouwer Heineken zal mogelijk profiteren van adviesverhoging door de Britse bank Barclays. Chemicali├źndistributeur IMCD werd daarentegen door investeringsbank Jefferies van de kooplijst gehaald. IMCD won vrijdag bijna 8 procent na goed ontvangen jaarcijfers. Ook Vivoryon staat in de belangstelling. De biotechnoloog stelde dat de uitkomsten van een onderzoek rond zijn alzheimermedicijn, dat het bedrijf in ontwikkeling heeft, niet aan de doelstellingen hebben voldaan.

De euro was 1,0850 dollar waard, tegen 1,0831 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 79,90 dollar. Brentolie klom 0,1 procent prijs tot 83,59 dollar per vat. Volgens bronnen zal oliekartel OPEC de huidige productieverlaging tot en met het einde van juni verlengen om de prijzen te stutten.