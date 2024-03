ASML-topman kijkt na gesprek in Torentje vooral naar Tweede Kamer

ASML en het demissionaire kabinet zitten op dezelfde lijn, zegt de baas van de chipmachinemaker Peter Wennink na een gesprek met premier Mark Rutte in het Torentje. Hij kijkt vooral naar de Tweede Kamer, laat hij doorschemeren: in het kabinet wordt “echt goed geluisterd” naar de zorgen van ASML. Maar in het algemeen ziet Wennink een “kloof tussen waar het bedrijfsleven mee bezig is en wat de politiek denkt dat nodig is”, zegt de topman tegenover de camera van RTL Nieuws.

“We zijn het eens over waar Nederland naartoe moet”, zegt Wennink over zijn gesprek met Rutte en demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Eerdere opmerkingen van de topman leidde tot paniek in een deel van politiek Den Haag: de flinke uitbreiding waar ASML zich op voorbereidt hoeft niet per se in Nederland plaats te vinden, zei Wennink eind januari. Het investeringsklimaat in Nederland verslechtert, vindt hij, onder meer door hogere belastingen en ingewikkelde regels waarmee de politiek het bedrijfsleven confronteert.

Wennink vindt dat er oplossingen moeten komen, en dat ook de Tweede Kamer daar “noten over moet kraken”. Het kabinet hecht wel veel belang aan het behouden van ASML, zegt hij. Dat werd woensdag ook duidelijk toen uitlekte dat bewindspersonen achter de schermen aan een speciaal plan werken om het bedrijf in Nederland te houden.

Dat het bedrijf mogelijk elders gaat groeien, is een gevoelige tik voor de Nederlandse politiek. Andere bedrijven verhuisden hun hoofdkantoor al. ASML is bovendien niet alleen belangrijk voor de landelijke en regionale politiek. Het bedrijf, dat een monopolie heeft op geavanceerde chipmachines, is uiterst innovatief en draagt ook op die manier bij aan de ontwikkeling in Nederland.

De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors maakt zich ook zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. Dat geldt ook voor maatregelen die het minder aantrekkelijk of moeilijker maken voor kenniswerkers uit het buitenland om naar Nederland te komen, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. “Elke steun vanuit de regering om het vestigingsklimaat in Nederland op peil te houden of te verbeteren juichen wij toe”, aldus de NXP-zegsman.

Minister Adriaansens zei op een techbijeenkomst eerder op woensdag dat de politiek inderdaad niet genoeg doet om bedrijven als ASML aan Nederland te blijven verbinden. Wennink geeft aan dat ook andere landen de chipmachinefabrikant proberen te lokken. “Overal waar wij zijn, rolt men de rode loper uit”, zei Wennink op de conferentie.