Puma verliest Europees patent op sportschoen Rihanna

Sportkledingmerk Puma verliest in Europa het patent op het ontwerp van een van de sportschoenen van popster Rihanna. Het ontwerp was geregistreerd bij het Europese merkenbureau, zodat de schoenen niet zomaar nagemaakt mogen worden. Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bepaalde in 2022 dat de inschrijving van het ontwerp niet geldig was, omdat Rihanna voordat ze de schoen liet registreren deze, of heel vergelijkbare, schoenen al zichtbaar had gedragen op een foto op Instagram. Volgens het EUIPO was het model daarmee al bekendgemaakt en verviel dus het recht op patent.

Het EU-hof gaat daarin mee. Behalve tot het verlies van het patent wordt Puma ook veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Popster Rihanna plaatste in december 2014 op Instagram foto’s van zichzelf met de bewuste schoenen: witte sneakers met een dikke zwarte zool. Aanleiding voor het bericht was de aankondiging van Rihanna’s samenwerking met Puma. Een jaar later, in 2016, meldde Puma de schoenen aan bij het Europese merkenbureau. Een Nederlandse groothandelaar in kleding en schoenen, Handelsmaatschappij J. Van Hilst uit Waalwijk, was het daar niet mee eens en meldde zich bij het EUIPO. De juridische verwikkelingen tussen die partijen hebben de hele zaak bij het Europese Hof gebracht. Dat heeft nu dus in het nadeel van Puma beslist.

Puma stelde tegenover het Europese Hof dat nog niemand in 2014 interesse had in de schoenen van Rihanna en dat niemand het ontwerp daarom heeft gezien. Daar ging het hof niet in mee, omdat Rihanna toen al een wereldberoemde popster was. Dat betekent dat haar fans en de mode-industrie al veel interesse hadden in de schoenen die ze droeg toen ze het samenwerkingscontract met Puma tekende, aldus de uitspraak.

Veel mensen kochten sinds het begin van de samenwerking de schoenen van Rihanna. Puma heeft er dan ook flink van geprofiteerd. Mede dankzij zijn samenwerking met de popster verkocht het sportkledingmerk onder meer in juli, augustus en september vorig jaar meer schoenen. In die laatste maand lanceerde Rihanna namelijk haar nieuwste model, de Avanti-sneaker.