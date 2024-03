Staking bij NXP is ‘niet handig’, vindt vakbond De Unie

De staking die FNV heeft georganiseerd bij chipmaker NXP in Nijmegen is “niet handig”. Dat stelt vakbond De Unie na de waarschuwing van NXP dat de staking gevolgen kan hebben voor de investeringen in Nederland.

De vakbonden CNV, De Unie en VHP2, steunen de staking niet. Onderhandelaar John Kapteijn van De Unie is niet verbaasd over het dreigement van NXP. “Onze leden zullen het niet in hun hoofd halen om bij NXP te gaan staken”, zegt Kapteijn. “Zij weten hoe moeilijk de markt momenteel is. Een staking is niet goed voor het imago van zo’n bedrijf.”

De Unie wijst erop dat het NXP-personeel vorig jaar al een salarisverhoging kreeg. “En dit is toch al geen sector die onderbetaald wordt, mensen verdienen er goed.” NXP speelt blufpoker, zegt Kapteijn. “Het gaat erom wie het eerst met zijn ogen knippert. Ik begrijp de sentimenten, maar ik vraag me af of zo’n staking handig is. Maar de ene achterban heeft nu eenmaal meer realiteitszin dan de andere achterban.”

NXP waarschuwde dat de staking in Nijmegen die dinsdag begon, gevolgen kan hebben voor de activiteiten in Nederland. “De staking en salarisverhogingen hebben impact op de keuze om investeringen in NXP in Nederland plaats te laten vinden.”

Vakbond CNV kan enigszins begrip opbrengen voor het argument van NXP, laat onderhandelaar Arjan Baselmans weten. De salarisverhoging van 9 procent die FNV eist, is volgens hem ook aan de hoge kant. “Maar gezien de hoge winsten is NXP het aan zijn stand verplicht om bij de onderhandelingen wat water bij de wijn te doen.”