Staking bij NXP is niet in belang personeel, zeggen andere bonden

De door FNV georganiseerde staking bij chipmaker NXP in Nijmegen is niet in het belang van het personeel, vinden andere vakbonden. NXP heeft laten weten dat de staking gevolgen kan hebben voor de investeringen in Nederland.

Volgens onderhandelaar Amilde Schuur van VHP2, vakbond voor technisch personeel, is dat “geen loos dreigement”. De looneis van FNV, een salarisverhoging van 9 procent, is “niet realistisch”, stelt zij. “De belangen van het NXP-personeel zijn hier niet mee gediend.”

Onderhandelaar John Kapteijn van De Unie is evenmin verbaasd over het dreigement van NXP. “Onze leden zullen het niet in hun hoofd halen om bij NXP te gaan staken”, zegt Kapteijn. “Zij weten hoe moeilijk de markt momenteel is. Een staking is niet goed voor het imago van zo’n bedrijf.” De Unie wijst erop dat het NXP-personeel vorig jaar al een salarisverhoging kreeg. “En dit is toch al geen sector die onderbetaald wordt, mensen verdienen er goed.”