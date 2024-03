Populariteit harde vloer laat vraag naar anti-kras beschermdoppen stijgen

Thuis kiezen veruit de meeste mensen inmiddels voor een harde vloer vanwege het moderne karakter, de hygiëne en de jarenlange garantie bij goed onderhoud. Bovendien creëer je met parket, pvc of een gietvloer een strakke look. Dat vergt ook een investering in het onderhoud van de vloer. De vraag naar anti-kras beschermdoppen schiet hierdoor omhoog.

Bescherming bij schuivend meubilair

Niets is zo funest voor je nieuwe vloer als ongewenste krassen door schuivend meubilair of ingelopen vuil. Met de juiste beschermdoppen behoed je je harde vloer niet alleen voor slijtage, maar ben je ook lief voor je oren. Een beschermdop is allang geen standaardproduct meer. Tegenwoordig worden ze op maat gemaakt en zijn online te bestellen bij het Nederlandse Scratch no More in Rhenen.

Krasvrij drooglooptapijt werkt als zachte vloermat

Daar ligt voor ieder type stoel- en bankpoot een passende set van vier doppen klaar, van hol tot bol, van vierkant tot rond, ze zijn er in allerlei soorten en maten. De doppen zijn aan de onderkant voorzien van krasvrij drooglooptapijt, vergelijkbaar met een stuk vloermat, naar een idee van uitvinder Gert-Jan Verwoert. Deze doppen hebben als voordeel dat er geen zand of vuil onder blijft kleven, zoals bij vilt en teflon glijders vaak wel het geval is. Hij ontwikkelde het Scratch no More-systeem als antwoord op de frustratie over vloerbeschadigingen door schuivend meubilair.

Zand als schuurpapier laat vloer slijten

Gert-Jan Verwoert: “Mensen richten zich vaak alleen op het visuele aspect bij het kopen van een nieuwe vloer. Denken, wordt het visgraat of Hongaarse punt? Maar het gebruik van de juiste beschermdoppen is cruciaal om de vloer in topconditie te houden en voortijdige slijtage te voorkomen. Vuildeeltjes zoals zand kunnen fungeren als schuurpapier en dure vloeren beschadigen. Beschermdoppen onder stoelen en banken wordt gezien als een essentiële, preventieve maatregel.”

Anti-kras doppen verlengen levensduur vloer

Een harde vloer is niet alleen een kwestie van aanschaffen maar ook investeren in het onderhoud. Verwoert: “Mensen beseffen dat als ze hun vloer echt mooi willen houden, ze moeten investeren in de juiste bescherming. Het zorgt er voor dat de levensduur van je vloer aanzienlijk wordt verlengd. En het staat chic.”

Vraag online en via vloerenwinkels groeit

Mede daardoor is de vraag naar beschermdoppen door het dak geschoten. En is Nederland uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende producenten van beschermdoppen in Europa. Alleen in Nederland al zijn er duizend verkooppunten bij vloerenwinkels en via webshops waar op maat gemaakte vloerdoppen kunnen worden besteld. Er wordt geleverd aan België en Duitsland, en niet alleen aan consumenten maar ook aan zorginstellingen en scholen, waar natuurlijk de hele dag met bedden en stoelen wordt geschoven.

Makkelijk zelf thuis te monteren

Voor vrijwel elke stoel is een krasvrije oplossing. Door een foto van de stoelpoot te versturen via whatsapp of e-mail, krijg je binnen no time de juiste doppen thuis gestuurd die eenvoudig zelf te monteren zijn.