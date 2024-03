Moederbedrijf Durex verliest miljarden op beurs na uitspraak VS

Reckitt Benckiser, het bedrijf achter de Durex-condooms en schoonmaakmiddelen van Dettol en Cillit Bang, heeft vrijdag miljarden aan waarde verloren op de beurs in Londen. Beleggers zijn flink geschrokken van een uitspraak in de Verenigde Staten. Een rechtbankjury daar heeft een schadevergoeding van 60 miljoen dollar toegekend aan een vrouw die zegt dat de Enfamil-babyvoeding van Reckitt leidde tot de dood van haar te vroeg geboren baby.

Het aandeel kelderde bijna 15 procent na het vonnis. De juryleden oordeelden onlangs al dat het bedrijf niet had gewaarschuwd voor het risico op een ernstige darmontsteking bij de op koemelk gebaseerde Enfamil-formule. “Dit is het eerste vonnis in de VS, maar zal niet het laatste zijn, tenzij producenten van babyvoeding de verantwoordelijkheid voor hun wandaden aanvaarden”, zei de advocaat van de vrouw vrijdag over de zaak.

Op de Europese beurzen waren meer grote koersbewegingen te zien. Zo won bezorger van maaltijdboxen HelloFresh bijna 11 procent in Frankfurt. Volgens analisten is dat vooral te danken aan het feit dat er geen onverwachte nieuwe problemen stonden in een nieuwe cijferupdate van het Duitse bedrijf. Dat zien ze als een opluchting. Eerder deze maand joeg HelloFresh beleggers nog schrik aan met de waarschuwing dat de winst lager zou zijn dan verwacht.

In Amsterdam zakte Vivoryon aan het begin van de handel flink, na het onmiddellijke vertrek van twee commissarissen bij het biotechbedrijf. In de loop van de dag werd dat verlies wel weer goed gemaakt en het aandeel eindigde bijna 1 procent hoger. Vivoryon zag eerder deze maand al bijna zijn beurswaarde verdampen door teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn.

De algehele stemming op de beurzen bleef terughoudend na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers eerder deze week. Zowel de consumentenprijzen als de producentenprijzen in de VS stegen vorige maand sterker dan verwacht. De Federal Reserve zou daardoor voorzichtiger kunnen worden bij het verlagen van de rente.

De AEX-index sloot 0,8 procent in de min op 851,78 punten. De MidKap met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam verloor 0,4 procent tot 898,57 punten. De beurs in Frankfurt bleef nagenoeg onveranderd. Parijs won een fractie en Londen ging 0,2 procent omlaag. Verder was de euro 1,0887 dollar waard, tegen 1,0886 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 81,19 dollar. Brentolie werd juist 0,1 procent duurder op 85,45 dollar per vat.