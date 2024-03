Beleggers toch positief over nieuwe AI-chip beurslieveling Nvidia

Beleggers reageren toch positief op Nvidia’s onthulling van een nieuwe chip om processen voor kunstmatige intelligentie vele malen sneller te verwerken. Op Wall Street opende het aandeel van het Amerikaanse chipconcern dinsdag met verlies. Maar aan het eind van de handelsdag in New York was toch sprake van een plus van meer dan 1 procent voor Nvidia, dat de laatste tijd een grote beurslieveling is.

Door het grote enthousiasme over alles wat met AI te maken heeft, is Nvidia in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld. Met de nieuwe AI-chip valt ook veel geld te verdienen voor het bedrijf, want hij kost waarschijnlijk tussen de 30.000 en 40.000 dollar per stuk.

Het duurt nog wel even voordat het grote publiek wat van die extra snelle chip kan merken. Facebook-moederbedrijf Meta Platforms heeft laten weten pas volgend jaar op zijn vroegst de eerste leveringen te verwachten.

Er was meer nieuws rond AI. Microsoft (plus 1 procent) heeft Mustafa Suleyman benoemd tot hoofd van een nieuw AI-onderdeel. De keuze voor Suleyman is saillant, want hij is medeoprichter van AI-bedrijf DeepMind dat tegenwoordig in handen is van Google-moederconcern Alphabet. En dat is weer een grote rivaal van Microsoft als het gaat om AI. Alphabet verloor 0,4 procent aan beurswaarde.

De belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters gingen met winsten de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent hoger op 39.110,76 punten. De brede S&P 500-index won 0,6 procent tot 5178,51 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 16.166,79 punten.

Daarmee lijkt Wall Street goedgemutst in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw onveranderd zal laten. Wel wordt gehoopt dat de Fed later dit jaar de rente zal gaan verlagen.

Boeing eindigde bijna 1 procent hoger. Beleggers schrokken niet van uitspraken van het hoofd van de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA. Hij zei in een interview dat Boeing de laatste tijd de prioriteiten te veel bij productiedraaien had liggen en te weinig bij veiligheid.

Het concern ligt sinds januari onder vuur nadat het deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 tijdens een vlucht loskwam. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat Boeing intussen ook kijkt of het ten minste twee van zijn defensieondernemingen kan verkopen om de eigen financiële positie te versterken.