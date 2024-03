Financiën: dividendbeperking kan banken weerbaarder maken

Hogere verplichte kapitaalbuffers en mogelijke beperkingen op dividenduitkeringen en aandeleninkopen kunnen de weerbaarheid van banken bij een nieuwe crisis vergroten. Dat schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat demissionair minister Steven van Weyenberg naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zijn voorganger Sigrid Kaag zette ambtenaren aan het werk om beleidsopties in kaart te brengen naar aanleiding van de onrust die vorig jaar ontstond nadat twee kleine Amerikaanse banken, maar ook de Zwitserse bancaire reus Credit Suisse in problemen waren geraakt. Het rapport somt meerdere maatregelen op waar Nederland zich in Europees verband hard voor zou kunnen maken. Of ze ook wenselijk zijn, is een politieke keuze en aan een nieuw kabinet.

De schrijvers van het rapport constateren dat sinds de mondiale financiële crisis van 2008 veel is veranderd. Zowel de kapitaaleisen waar banken aan moeten voldoen als het toezicht op de sector is flink aangescherpt. In Nederland is de bankensector nog altijd relatief groot, maar fors kleiner dan voor de crisis. In het algemeen staan de Nederlandse banken er volgens het rapport financieel goed voor. Hun buffers liggen ruim boven de wettelijke vereisten en dankzij de gestegen rente is hun winstgevendheid flink verbeterd.