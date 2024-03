Nvidia daalt op Wall Street na onthulling nieuwe AI-chip

Nvidia behoorde dinsdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse bedrijf onthulde zijn nieuwste chip op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe chip moet AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger. Volgens topman Jensen Huang zal de nieuwe AI-chip “de motor zijn om deze nieuwe industriële revolutie aan te drijven”.

De voorganger van de chip zorgde al voor een flinke stijging van de verkopen voor Nvidia. Mede daardoor is het chipbedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld. Dit jaar is het aandeel Nvidia al ruim 80 procent in waarde gestegen. Het aandeel werd nu 3,4 procent lager gezet. Super Micro Computer, een andere belangrijke speler op AI-gebied, zakte 12 procent. Het bedrijf gaat nieuwe aandelen uitgeven om geld op te halen.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend, na de winstbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 38.832 punten. De brede S&P 500-index stond 0,3 procent lager op 5135 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,7 procent tot 15.975 punten.

Disney steeg 0,3 procent. Filmmaker George Lucas, bekend van filmreeksen als Star Wars en Indiana Jones, steunt volgens zakenzender CNBC Disney-topman Bob Iger in zijn gevecht met de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Lucas is sinds de verkoop van zijn filmbedrijf Lucasfilm aan Disney in 2012 de grootste individuele aandeelhouder in het entertainmentconcern. Peltz heeft investeerders gevraagd om hem en voormalig financieel topman van Disney Jay Rasulo te benoemen tot lid van de raad van bestuur. Peltz is het niet eens met de strategie van Iger, die in 2022 tegen de zin van de activistische aandeelhouder terugkeerde als hoogste baas bij Disney.

Xpeng daalde 3,8 procent na publicatie van kwartaalcijfers. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een beursnotering heeft in New York, leed in het laatste kwartaal van 2023 minder verlies dan verwacht. Het bedrijf wist in het kwartaal een recordaantal auto’s af te leveren.

Cryptobeurs Coinbase zakte 8,1 procent, onder meer door de daling van de bitcoin. De cryptomunt is met zo’n 14 procent gedaald sinds het bereiken van een nieuw recordniveau eerder deze maand.