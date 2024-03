Opnieuw flinke stijging faillissementen dit jaar, aldus Atradius

Het aantal faillissementen van bedrijven in Nederland neemt ook dit jaar flink toe. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius in een nieuw rapport. De onderzoekers rekenen op een toename van het aantal faillissementen met 38 procent. Vorig jaar ging het om een stijging van 48 procent.

Daarmee zou het aantal faillissementen in Nederland dit jaar moeten uitkomen op 4500. Atradius wijst op het wegvallen van de coronasteun, de hogere rente en de afzwakkende economie. In 2020 en 2021 leidden de coronasteunmaatregelen van de overheid voor bedrijven tot een sterke daling van het aantal faillissementen.

“Sinds de overheidsmaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 zijn gestaakt, zien we een stijging van het aantal faillissementen. In geheel 2023 stond de teller in Nederland op 3271 faillissementen. Vooral in de tweede helft van dat jaar liepen de aantallen sterk op en ging het om gemiddeld 300 faillissementen per maand. Deze trend zette zich ook in januari en februari van 2024 voort”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius, in het rapport.

Atradius merkt op dat het aantal faillissementen nog niet terug is op het niveau van voor de coronapandemie. Voor 2025 wordt dan een normalisatie verwacht en zou het om een lichte stijging van 3 procent moeten gaan bij het aantal bedrijven dat noodgedwongen de deuren moet sluiten.

Wereldwijd verwacht Atradius dit jaar een toename van het aantal faillissementen met 16 procent. Nederland behoort tot de landen met de sterkste stijging. Andere landen waar een forse toename wordt verwacht zijn Italië (plus 63 procent), Singapore (plus 47 procent), Portugal (plus 34 procent), Polen (plus 29 procent) en de Verenigde Staten (plus 29 procent), volgens de onderzoekers.