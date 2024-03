Frankrijk overweegt uraniumfabriek, minder afhankelijk van Rusland

De Franse overheid gaat “serieus” de optie bestuderen om een fabriek te bouwen voor de verwerking en verrijking van opgewerkt uranium, om zo de afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Dat zei het Franse ministerie van Industrie en Energie deze week tegen het Franse persbureau AFP.

De enige fabriek ter wereld die momenteel opgewerkt uranium omzet voor gebruik in kerncentrales bevindt zich in Rusland.

Eerder maakte dagblad Le Monde bekend dat het Franse staatselektriciteitsbedrijf EDF geen directe plannen heeft om de uraniumhandel met Rusland stop te zetten. Greenpeace veroordeelt deze handel, die ondanks de oorlog in Oekraïne gewoon doorgaat, en drong er bij Frankrijk op aan de banden met het Russische staatskernenergiebedrijf Rosatom te verbreken.

Volgens Le Monde heeft het hoofd van de nucleaire brandstofdivisie bij EDF echter gezegd dat het contract met een dochteronderneming van Rosatom “gehonoreerd” wordt. Volgens het contract moet opgewerkt uranium uit Franse kerncentrales naar een fabriek in Siberië om daar te worden omgezet en verrijkt voordat het in kerncentrales opnieuw gebruikt wordt.

Directeur van uraniumverrijker Urenco, Ad Louter, zei eerder deze maand dat westerse landen dankzij de Urenco-fabriek in Almelo straks niet meer afhankelijk zijn van Russisch verrijkt uranium. Urenco gaat ook een nieuwe hal in de fabriek in Almelo bouwen waarmee de productie fors wordt opgevoerd. Het produceren van verrijkt uranium kan dus ook op andere plekken, maar de enige fabriek die opgewerkt uranium omzet, staat in Rusland.

Veel westerse landen willen sinds de oorlog in Oekraïne van Russisch uranium af. Maar de Europese Unie durft nog geen sancties op te leggen, omdat ze voor 35 procent afhankelijk is van Russisch uranium.