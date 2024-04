Ajax omhoog op negatief Damrak

Op het Damrak stond Ajax dinsdag in de belangstelling na de schorsing van algemeen directeur Alex Kroes. Hij wordt verdacht van handel met voorkennis. De Amsterdamse club zegt van plan te zijn de samenwerking “permanent te beëindigen”. Het aandeel Ajax opende dinsdagochtend in het rood bij de kleinere fondsen in Amsterdam, maar sloot met een koerswinst van 1,5 procent.

Verder namen beleggers een afwachtende houding aan na de koersstijgingen van afgelopen week. Daarbij zorgde een lagere opening van Wall Street voor een domper. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot een fractie lager op 881,42 punten. Vorige week bereikte de index nog de hoogste stand ooit.

De MidKap verloor 0,6 procent op 924,36 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt moesten de winsten van eerder op de dag inleveren en verloren tot 1 procent. Beleggers in Europa keerden terug van een lang paasweekend, want op Goede Vrijdag en tweede paasdag waren de markten gesloten.