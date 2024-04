Industrieconcern VDL neemt Belgische bussenfabriek Van Hool over

De Nederlandse bussenbouwer VDL neemt samen met de Duitse trailerfabrikant Schmitz Cargobull de failliete Belgische bussenbouwer Van Hool over. Het faillissement van Van Hool werd maandag uitgesproken na wekenlang getouwtrek in de familie Van Hool en pogingen tot een doorstart.

Industrieconcern VDL, dat ook stadsbussen bouwt, neemt de touringcarafdeling van Van Hool over. Schmitz Cargobull, marktleider voor opleggers, gaat verder met het onderdeel van Van Hools fabriek dat zich hierin specialiseert. Volgens een persbericht van Van Hool zal VDL tussen de driehonderd en zeshonderd van de huidige werknemers aan het werk willen houden, en Schmitz Cargobull ongeveer 350 mensen. Precieze aantallen worden later bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat deze overname ten koste gaat van een groot aantal van de huidige circa 2500 banen.