Krant: Beijing weert buitenlandse chips uit Chinese telecom

De Chinese overheid vraagt telecombedrijven in het Aziatische land om buitenlandse chips te vervangen, meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Daarmee lijkt China weer een stap verder te gaan in zijn technologische rivaliteit met het Westen.

Volgens de zakenkrant moeten de chips die gebruikt worden voor de belangrijkste netten in 2027 van Chinese makelij zijn. Dat zou staan in eerder dit jaar uitgevaardigde richtlijnen van de Chinese overheid voor het bedrijfsleven.

Op deze manier lijkt de Chinese overheid vooral Amerikaanse chipmakers dwars te willen zitten. Bedrijven als Intel en AMD waren de laatste jaren erg actief in het leveren van chips voor telecom in China.

Het is niet voor het eerst dat China probeert buitenlandse chips te weren via richtlijnen voor het eigen bedrijfsleven. Vorige maand kwam aan het licht dat makers van elektrische auto’s in het land was gevraagd om meer Chinese chips te gebruiken.