Topman ING benadrukt inspanningen om klimaatdoelen te halen

ING-topman Steven van Rijswijk benadrukt tijdens de aandeelhoudersvergadering van ING dat de bank veel inspanningen levert om de klimaatdoelen te halen. Daarmee reageert hij op de klimaatactivisten die de aandeelhoudersvergadering van maandag probeerden te stoppen. “We zijn ermee bezig, maar verandering heeft tijd nodig. Ik vind het heel moeilijk om te accepteren dat er agressieve acties genomen worden zoals het blokkeren van gebouwen en het intimideren van klanten en personeel.”

In de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van ING probeerden demonstranten van Extinction Rebellion de ingangen van het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ waar de vergadering plaatsvindt te blokkeren, maar dat is niet gelukt. Bij de aandeelhoudersvergadering zijn ook activisten van Milieudefensie aanwezig om vragen aan het ING-bestuur te stellen over het klimaatbeleid van de bank.

Volgens Van Rijswijk investeert ING juist veel in hernieuwbare energieprojecten. “Onze portefeuille is sinds vorig jaar gegroeid van 8,5 miljard euro naar 9,7 miljard. Dat is meer geld dan alle Nederlandse banken samen.” Wel geeft de topman toe dat de bank nog in de fossiele industrie zit, maar om daar gelijk uit te stappen zou juist een onverantwoorde keuze zijn, zegt hij. “Per direct stoppen met fossiele financiering leidt niet tot minder uitstoot van de hele industrie, we zullen het samen moeten doen.”

ING wil de leningen die het aan de olie- en gasindustrie verstrekt tegen 2030 naar 35 procent terugbrengen en tegen 2040 naar 0.

Toch vindt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dat ING de transitie niet snel genoeg doorzet. “We zien de afbouw en we begrijpen dat het niet van de een op de andere dag gerealiseerd kan worden, maar de boodschap van ING is nihil. De transitie had sneller gemoeten”, stelt directeur Gerben Everts van de VEB.